Давид Сильва имеет предложения из Испании, США и ОАЭ

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва получил предложения от клубов из США и ОАЭ, сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, в услугах 34-летнего испанца заинтересованы его родной клуб «Валенсия», «Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, а также неназванный клуб из Дубая (ОАЭ).

Сильва выступал за «Манчестер Сити» с 2010 года, игрок покинет английский клуб по окончании контракта этим летом и станет свободным агентом. На его счету 6 голов и 11 результативных передач в 38 матчах за «горожан» в сезоне-2019/20.