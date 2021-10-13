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Алаба признался, что был впечатлен тренировками Тони Крооса в «Реале»

Давид Алаба рассказал, что был впечатлен тренировками Крооса в «Реале»
13:24
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Защитник «Реала» Давид Алаба рассказал, что был удивлен новыми методами тренировок полузащитника Тони Крооса, с которым ранее играл за «Баварию».

«Помню, в первую неделю мы сидели в паровой бане и Тони зашел туда с мячом для тренировки. На следующей неделе он там качал пресс. Я тогда спросил у него: «Тони, скажи мне, с тобой все нормально?» Через неделю я снова зашел в парилку, Тони там выполнял упражнения с гантелями. Я снова спросил: «Тони, что с тобой случилось за последние семь лет?» На четвертой неделе я пошел в сауну и увидел, как Тони занимается там на велотренажере. Думаю, такой подход является одной из причин его успешных выступлений в последние годы», — цитирует Алабу Sport1.de.

В этом сезоне Кроос провел лишь один матч за «Реал» в ла лиге, не отметившись результативными действиями.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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