Алаба признался, что был впечатлен тренировками Тони Крооса в «Реале»

Защитник «Реала» Давид Алаба рассказал, что был удивлен новыми методами тренировок полузащитника Тони Крооса, с которым ранее играл за «Баварию».

«Помню, в первую неделю мы сидели в паровой бане и Тони зашел туда с мячом для тренировки. На следующей неделе он там качал пресс. Я тогда спросил у него: «Тони, скажи мне, с тобой все нормально?» Через неделю я снова зашел в парилку, Тони там выполнял упражнения с гантелями. Я снова спросил: «Тони, что с тобой случилось за последние семь лет?» На четвертой неделе я пошел в сауну и увидел, как Тони занимается там на велотренажере. Думаю, такой подход является одной из причин его успешных выступлений в последние годы», — цитирует Алабу Sport1.de.

В этом сезоне Кроос провел лишь один матч за «Реал» в ла лиге, не отметившись результативными действиями.