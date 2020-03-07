Даниэль Серехидо: «У Смолова есть все, чтобы закрепиться в ла лиге»

Официальный представитель ла лиги Даниэль Серехидо считает, что российский нападающий Федор Смолов сможет закрепиться в чемпионате Испании. «Сельта» арендовала форварда сборной России у «Локомотива» до конца сезона.

— Я рад, что Смолов присоединился к «Сельте» и начал свою карьеру в ла лиге с гола в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», — цитируют «Известия» Серехидо. — На мой взгляд, у него есть все, чтобы закрепиться в ла лиге и принести много пользы такому клубу, как «Сельта». Думаю, их сотрудничество окажется взаимовыгодным.

В целом в Испании исторически сильно выступают российские игроки и сейчас эту традицию продолжают Денис Черышев и Федор Смолов. Например, я хорошо помню, как Дмитрий Радченко, который играл за «Рисинг», с новым тренером «Барселоны» Кике Сетьеном обыгрывал «Барселону» Йохана Кройффа со счетом 5:0. Также выступления Игоря Ледяхова, Дмитрия Кузнецова, Дмитрия Хохлова и многих других.