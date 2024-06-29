Карвахаль: «Гарантирую, что не перейду ни в один европейский клуб после «Реала»
Правый защитник «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль поделился своими мыслями относительно дальнейшей карьеры.
«В тот день, когда придет моя очередь покинуть клуб, я буду оценивать, в какой позиции нахожусь в данный момент, в каком возрасте... но я не перейду ни в один европейский клуб после «Реала», это я вам гарантирую», — приводит слова Карвахаля Marca.
Карвахаль является воспитанником «Реала». В сезоне-2023/24 защитник принял участие в 41 матче сливочных во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.
Контракт Карвахаля с мадридским клубом рассчитан до лета 2025 года.
Положение команд
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Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Реал
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|0
|0-0
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2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
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38 тур
|18.08
|00:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|18.08
|00:00
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Бетис – Жирона
|- : -
|18.08
|00:00
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Мальорка – Реал
|- : -
|18.08
|00:00
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|18.08
|00:00
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
|18.08
|00:00
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|00:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|00:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|18.08
|00:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|18.08
|00:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
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