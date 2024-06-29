Карвахаль: «Гарантирую, что не перейду ни в один европейский клуб после «Реала»

Правый защитник «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль поделился своими мыслями относительно дальнейшей карьеры.

«В тот день, когда придет моя очередь покинуть клуб, я буду оценивать, в какой позиции нахожусь в данный момент, в каком возрасте... но я не перейду ни в один европейский клуб после «Реала», это я вам гарантирую», — приводит слова Карвахаля Marca.

Карвахаль является воспитанником «Реала». В сезоне-2023/24 защитник принял участие в 41 матче сливочных во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

Контракт Карвахаля с мадридским клубом рассчитан до лета 2025 года.