Карвахаль: «Кепа в «Реале» был для меня величайшим примером профессионализма»
Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль подчеркнул профессиональное отношение к делу вратаря Кепы Аррисабалаги, выступавшего в сезоне-2023/24 за «сливочных» на правах аренды из «Челси».
«Атмосфера в раздевалка «Реала» в этом году была впечатляющей. Для меня величайшим примером была Кепа. Он находился в аренде из-за длительной травмы Тибо Куртуа, который априори будет играть в стартовом составе, Лунин опередил его на позиции, но каждый день он приезжал с улыбкой, на тренировках он работал на максимум, потом оставался работать в зале, чтобы быть лучше и иметь возможность помогать команде. Он является ярким примером профессионального игрока, который заставляет всех нас вносить свой вклад на той позиции, на которой он играет», — приводит слова Карвахаля Marca.
В прошлом сезоне Кепа принял участие в 20 матчах «Реала» во всех соревнованиях, пропустил 18 голов и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. 30 июня 2024 года закончилась его аренда в мадридском клубе, после чего он должен вернуться в расположение «Челси».
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
|Лас-Пальмас
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17
|Р. Вальекано
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18
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19
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20
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Атлетик – Хетафе
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Бетис – Жирона
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Мальорка – Реал
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Лас-Пальмас – Севилья
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Вильярреал – Атлетико
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Валенсия – Барселона
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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Сельта – Алавес
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