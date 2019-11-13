Даниэль Карвахаль: «Хочу, чтобы «Барселона» не вышла из группы Лиги чемпионов»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль рассказал о своем отношении к «Барселоне», которая является принципиальным соперником мадридцев.

- Не буду врать, хотел бы, чтобы «Барселона» не вышла из группы Лиги чемпионов, — цитирует Карвахаля Marca. Это претендент на победу и наш главный соперник. Хочу, чтобы они проигрывали в чемпионате. В Лиге чемпионов похожая ситуация. У них отличный состав. Чем больше сильных команд вылетят, тем лучше для нас.

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