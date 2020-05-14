Дани Себальос: «Бэйл уже достаточно дал «Реалу»

Полузащитник «Реала» Дани Себальос поделился мнением о партнере по команде Гарете Бэйле. Ранее сообщалось, что он может покинуть команду. В его приобретении заинтересован «Ньюкасл».

— Чемпионат Англии ему подходит, но он является важным игроком для «Реала», — цитирует Себальоса Marca. — Давайте не будем забывать то, что он сделал для клуба. Тот, кто не доверяет ему, должен выйти в финал Лиги чемпионов. Он уже достаточно дал клубу.