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Дани Ольмо попал в сферу интересов «Реала»

12:50
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Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо может вернуться на родину. На 23-летнего игрока «Лейпцига» претендует «Реал», сообщает AS.

Впрочем, есть вероятность, что мадридцы все же откажутся от идеи приобретения Ольмо из-за финансовых трудностей.

В минувшем сезоне хавбек провел 32 матча в чемпионате Германии, забил пять голов и сделал 9 ассистов.

В 16 лет Ольмо был капитаном своей возрастной группы в «Барселоне». Контракт подходил к концу, в клубе ждали скорого продления. Вместо этого юный футболист уехал в Хорватию и подписал контракт с «Динамо» из Загреба.

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Иван Шитик все материалы автора

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