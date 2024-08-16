Дани Ольмо — о переходе в «Барселону»: «Это было моей мечтой — вернуться домой»
Новичок «Барселоны» Дани Ольмо прокомментировал переход в каталонский клуб.
«Я всегда хочу побеждать, Это то, чем я хочу заниматься в «Барселоне». «Барса» — этой мой дом. Здесь находится вся моя семья, мои друзья. Вернуться вот так — особенное событие. Это было моей мечтой — вернуться домой. Клуб боролся за то, чтобы это стало реальностью. У меня были другие варианты, но когда появилась «Барса» с таким желанием и инициативностью, я уже не думал о них», — приводит слова Ольмо Mundo Deportivo.
«Барселона» объявила о переходе Ольмо 9 августа. 26-летний испанец подписал контракт до лета 2030 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Атлетик
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Бетис
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
4
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|1 : 1
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|1 : 1
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
|Г
|
|
Марк Бартра
Бетис
|1
|
|
Габриэл Мизехауй
Жирона
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|1
|П
|
|
Икер Альмена
Жирона
|1
|
|
Горка Гурусета
Атлетик
|1
|
|
Луис Милья
Хетафе
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Унаи Гомес
Атлетик
|1
|0
|1
|
|
Андони Горосабель
Атлетик
|1
|0
|1
|
|
Ромен Перро
Бетис
|1
|0
|1