Дани Карвахаль: "Реал" упустил шанс вернуться в чемпионскую гонку"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль после матча 26-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (0:1) отметил, что команда провела два равных матча против каталонцев. В среду мадридцы уступили "Барсе" в Кубке Испании со счеом 0:3.

- Это были два упорных матча. В кубке "Барселона" добилась удачного результата, а сегодня у нас были моменты, чтобы забить, - приводит Football Espana слова Карвахаля. - Мы далеки от чемпионства, и это огорчает. Сегодня у нас был шанс вернуться в борьбу за титул. Нельзя проигрывать три раза подряд на своем стадионе, но нужно двигаться дальше.