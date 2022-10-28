Дани Алвес тренируется вместе со второй командой «Барселоны» для поддержания формы

Защитник мексиканского клуба «УНАМ Пумас» и Дани Алвес тренируется вместе с молодежной командой «Барселоны» для поддержания формы.

Как сообщает пресс-служба клуба, 39-летний игрок надеется попасть в состав сборной Бразилии на предстоящий чемпионат мира-2022.

Дани Алвес. ФК «Барселона»

Алвес закончил сезон в мексиканской лиге 1 октября, поэтому ему необходимо поддерживать форму в преддверии старта ЧМ в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря.