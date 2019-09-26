Дани Алвес считает, что в «Барселоне» Неймара по-прежнему ждет счастье

Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес выразил мнение, что нападающему «ПСЖ» Неймару стоит вернуться в «Барселону».

— Когда вы где-то счастливы, вы пытаетесь вернуться туда, — цитирует Marca Алвеса. — Думаю, что именно это он и пытался сделать. Думаю, что его счастье — это «Барселона».

Минувшим летом форвард мог покинуть «ПСЖ». К 27-летнему бразильцу активный интерес проявляли «Барселона» и «Реал», которые все лето вели переговоры о возможном трансфере с французской стороной. Однако Неймар решил остаться во французском клубе после уговоров со стороны одноклубников.

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