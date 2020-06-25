Дани Алвес помог убедить Артура перейти в «Ювентус»
25 июня 2020, 19:19
Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес принял участие в переговорах о переходе полузащитника Артура в «Ювентус», сообщает журналист Херрад Ромеро.
По его сведениям, Дани Алвес помог убедить 23-летнего бразильца перейти в туринский клуб. В обратном направлении должен проследовать полузащитник Миралем Пьянич.
В текущем сезоне Артур сезоне провел 27 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал четыре голевы передачи. 30-летний босниец в 33 встречах забил три гола и сделал два ассиста.
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