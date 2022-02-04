Дани Алвес недоволен решением Хави не включать его в заявку на Лигу Европы

Дани Алвес разочарован тем, что не попал в заявку Лиги Европы

Защитник «Барселоны» Дани Алвес не попал в заявку на Лигу Европы.

По информации Diario Sport, 38-летнему футболисту не понравилось такое решение главного тренера Хави.

Отметим, «Барселона» этой зимой приобрела четверых игроков: Алвеса, Феррана Торреса, Адама Траоре и Пьера-Эмерика Обамеянга. Но заявить каталонцы могли лишь трех футболистов

17 февраля «Барселона» сыграет с «Наполи» в 1/8 финала Лиги Европы. Начало — в 20.45 (мск).