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Дани Алвес назвал причину, почему покинул «Барселону»

20:01
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Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес рассказал, почему покинул «Барселону» летом 2016 года.

«Я не верил в руководство, управлявшее клубом в то время. В дальнейшем моя правота подтвердилась. Я был первым, кто сказал об этом. Меня назвали сумасшедшим, но, как и всегда, я оказался сумасшедшим в хорошем смысле», — цитирует футболиста Marca.

Алвес покинул каталонский клуб в период президентства Жозепа Бартомеу.

На данный момент 37-летний Алвес выступает за «Сан-Паулу» в чемпионате Бразилии. Его контракт рассчитан до 2022 года.

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