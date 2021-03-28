Дани Алвес назвал причину, почему покинул «Барселону»
Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес рассказал, почему покинул «Барселону» летом 2016 года.
«Я не верил в руководство, управлявшее клубом в то время. В дальнейшем моя правота подтвердилась. Я был первым, кто сказал об этом. Меня назвали сумасшедшим, но, как и всегда, я оказался сумасшедшим в хорошем смысле», — цитирует футболиста Marca.
Алвес покинул каталонский клуб в период президентства Жозепа Бартомеу.
На данный момент 37-летний Алвес выступает за «Сан-Паулу» в чемпионате Бразилии. Его контракт рассчитан до 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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