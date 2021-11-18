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Дани Алвес: «Месси — величайший футболист из всех, что я видел»

Дани Алвес назвал Месси величайшим футболистом из всех, что он видел
10:17
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Защитник «Барселоны» Дани Алвес высказался о том, жалеет ли нападающий «ПСЖ» Лионель Месси о переходе в парижский клуб.

«Месси — величайший футболист из всех, что я видел, — приводит слова Алвеса AS. — Великих всегда не хватает, особенно если у вас хорошие отношения. Было бы невероятно вернуться в «Барселону» и увидеть его здесь, но, к сожалению, это было невозможно. Я очень люблю Лионеля и его семью, но сейчас у каталонского клуба новый период. Я бы призвал всех возвращаться в клуб, если это возможно, ведь «Барса» — лучшее место. Но теперь началась иная история, и мы должны думать об этом».

Месси перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» 10 августа 2021 года. Контракт был подписан до лета 2023-го с опцией продления еще на год. В парижском клубе нападающий взял 30-й номер, под которым выступал в начале карьеры.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/11/17/internacional/1637160520_172425.html

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