Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес в Instagram прокомментировал уход Лионеля Месси из каталонского клуба.

«Величайший, ты можешь обойти меня [по трофеям], когда захочешь. Это будет еще один мой ассист тебе. Ты лучший партнер после моей малышки. Спасибо за все, ты дал нам так много, я рад, что мог быть частью твоей истории», — написал Алвес.

Ранее Месси рассказал о желании выиграть еще одну Лигу чемпионов и набрать столько же трофеев, сколько и у Алвеса.

38-летний футболист ранее выиграл Олимпиаду в составе Бразилии и взял 42-й трофей в карьере. У Месси 37 титулов.