Дани Алвес — Месси: «Можешь обойти меня по трофеям, когда захочешь. Это будет еще один мой ассист тебе»
15:03
Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес в Instagram прокомментировал уход Лионеля Месси из каталонского клуба.
«Величайший, ты можешь обойти меня [по трофеям], когда захочешь. Это будет еще один мой ассист тебе. Ты лучший партнер после моей малышки. Спасибо за все, ты дал нам так много, я рад, что мог быть частью твоей истории», — написал Алвес.
Ранее Месси рассказал о желании выиграть еще одну Лигу чемпионов и набрать столько же трофеев, сколько и у Алвеса.
38-летний футболист ранее выиграл Олимпиаду в составе Бразилии и взял 42-й трофей в карьере. У Месси 37 титулов.
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