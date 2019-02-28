"Дамы и господа, это "Месталья". Огненный предматчевый перформанс фанатов "Валенсии"

Болельщики "Валенсии" подготовили перформанс для игроков любимой команды у входа в стадион "Месталья" в преддверии на ответного матча в рамках полуфинала Кубка Испании против "Бетиса", сообщает официальный Твиттер "летучих мышей".

– Дамы и господа, это "Месталья, – написала "Валенсия" в Твиттере.

"Валенсия" – "Бетис": Кубок Испании, онлайн-трансляция, 28 февраля, начало – в 23.00 (мск).