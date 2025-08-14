Daily Mail: Беллингем рекомендует «Реалу» подписать Уортона

«Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Кристал Пэлас» Адаму Уортону, сообщает Daily Mail.

По информации источника, английский хавбек команды из Мадрида Джуд Беллингем рекомендует клубу подписать соотечественника. Он уверен, что Уортон идеально впишется в стиль, который хочет привить сливочным главный тренер Хаби Алонсо.

Отмечается, что Уортон рассматривается в качестве потенциальной замены для завершившего карьеру в «Реале» после Евро-2024 Тони Крооса, которого полузащитник «Кристал Пэлас» напоминает своим видением игры.

Уортон перешел в лондонский клуб в феврале 2024-го. Его контракт с «Кристал Пэлас» рассчитан до 30 июня 2029-го. 21 июля The Sun сообщал, что 21-летний англичанин планирует играть за «орлов» еще как минимум один сезон.