COPE: Алаба выбыл на месяц из-за травмы
Защитник «Реала» Давид Алаба выбыл из-за мышечной травмы, сообщает журналистка COPE Аранча Родригес.
По ее данным, 33-летний австриец будет недоступен в течение месяца. У него возникли проблемы с камбаловидной мышцей левой ноги. В апреле ему диагностировали разрыв внутреннего мениска левого колена.
В прошлом сезоне Алаба провел 14 матчей за «Реал» во всех турнирах. В январе защитник вернулся в состав команды после годового отсутствия из-за повреждения.
