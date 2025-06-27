COPE: Алаба выбыл на месяц из-за травмы

Защитник «Реала» Давид Алаба выбыл из-за мышечной травмы, сообщает журналистка COPE Аранча Родригес.

По ее данным, 33-летний австриец будет недоступен в течение месяца. У него возникли проблемы с камбаловидной мышцей левой ноги. В апреле ему диагностировали разрыв внутреннего мениска левого колена.

В прошлом сезоне Алаба провел 14 матчей за «Реал» во всех турнирах. В январе защитник вернулся в состав команды после годового отсутствия из-за повреждения.