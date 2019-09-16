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«Чувствую себя маленьким ребенком». Эден Азар — о работе с Зиданом

16:05
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Нападающий «Реала» Эден Азар отметил, что ему очень нравится работать с главным тренером команды Зинедином Зиданом.

Я счастлив, — цитирует Marca Азара. — Я чувствую себя маленьким ребенком, классно работать с тренером, который может почувствовать то же, что и ты, когда разговариваешь с ним. Мне просто нужно учиться у Зидана, и я уверен — все будет хорошо.

Когда вы в «Реале», даже если это твой первый сезон в клубе, болельщики всегда ждут победы в Лиге чемпионов.

Чемпионат Испании: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирная таблица

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