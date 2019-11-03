«Что делается за семь минут?» «Леванте» потроллил «Барселону»

«Леванте» в своем официальном Twitter пошутил над «Барселоной» после победы над каталонцами со счетом 3:1 в последнем матче чемпионата Испании. Все свои три мяча «Леванте» забил за семь минут во втором тайме.

— Можете поискать в Google: «Что делается за семь минут?» — говорится в сообщении «Леванте» с приложенным скриншотом из поисковика.