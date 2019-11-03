«Что делается за семь минут?» «Леванте» потроллил «Барселону»
19:58
«Леванте» в своем официальном Twitter пошутил над «Барселоной» после победы над каталонцами со счетом 3:1 в последнем матче чемпионата Испании. Все свои три мяча «Леванте» забил за семь минут во втором тайме.
— Можете поискать в Google: «Что делается за семь минут?» — говорится в сообщении «Леванте» с приложенным скриншотом из поисковика.
Deber?as Googlear «?Qu? hacer en 7 minutos?» #LevanteBar?a pic.twitter.com/DTPI4KDI5a— Levante UD ? (@LevanteUD) November 2, 2019
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