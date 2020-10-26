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Читатели France Football выбрали Серхио Рамоса лучшим центральным защитником за всю историю футбола

10:34
Серхио Рамос. Фото Reuters
Серхио Рамос. Фото Reuters
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Авторитетное издание France Football провело опрос среди своих читателей. Болельщикам был задан вопрос, является ли капитан «Реала» Серхио Рамос лучшим центральным защитником за всю историю.

62 процента участников опроса ответили положительно на поставленный вопрос.

34-летний Рамос завоевал со «сливочными» 22 трофея: пять титулов чемпиона Испании, два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и четыре трофея клубного чемпионата мира. В составе сборной Испании он стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

Отметим, что France Football включил Рамоса в число претендентов на попадание в символическую команду за всю историю футбола.

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