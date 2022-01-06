Четыре сегодняшних матча чемпионата Италии перенесены

Четыре матча 20-го тура чемпионата Италии будут перенесены из-за многочисленных случаев заражения коронавирусом в клубах, информирует Sky Sports Italia.

Речь идет об играх «Болонья» — «Интер», «Аталанта» — «Торино», «Фиорентина» — «Удинезе» и «Салернитана» — «Венеция». Эти встречи должны были пройти сегодня, 6 января.

Ранее «Удинезе» сообщил об уходе всей команды на карантин с 5 по 9 января. Поэтому команда также пропустит встречу с «Аталантой».

По информации Sport Mediaset, руководство серии А в дальнейшем хочет игнорировать требования органов здравоохранения по переносу матчей. Возможно, командам, которые не явятся на игру, будут засчитаны технические поражения.

В лиге, игнорируя требования, якобы следуют регламенту: если команда может выставить на матч 12 полевых футболистов и вратаря, то она должна играть.

Отметим, что остальные матчи должны пройти сегодня по расписанию: «Сампдория» — «Кальяри», «Лацио» — «Эмполи», «Специя» — «Верона», «Сассуоло» — «Дженоа», «Милан» — «Рома» и «Ювентус» — «Наполи».