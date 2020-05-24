Четыре игрока «Севильи» уличены в нарушении карантина

Четыре футболиста «Севильи» замечены в нарушении карантина, сообщает AS. В их число вошли Франко Васкес, Лукас Окампос, Люк де Йонг и Эвер Банега.

Жена Банеги выложила в соцсетях фото, где комания из 12 человек сидит за столом, скорей всего, компания устроила вечеринку у бассейна.

Правила правительства Испании предписывают собираться группами не более 10 человек из-за пандемии коронавируса.

Игрокам грозят штрафы. Все они уже принесли извинения и пообещали, что такое не повторится.