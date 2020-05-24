Четыре игрока «Севильи» уличены в нарушении карантина
21:41
Четыре футболиста «Севильи» замечены в нарушении карантина, сообщает AS. В их число вошли Франко Васкес, Лукас Окампос, Люк де Йонг и Эвер Банега.
Жена Банеги выложила в соцсетях фото, где комания из 12 человек сидит за столом, скорей всего, компания устроила вечеринку у бассейна.
Правила правительства Испании предписывают собираться группами не более 10 человек из-за пандемии коронавируса.
Игрокам грозят штрафы. Все они уже принесли извинения и пообещали, что такое не повторится.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
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