Четыре игрока «Реала» сдали положительные тесты на коронавирус

«Реал» рассказал о новых случаях заражения коронавирусом в команде.

Положительные тесты сдали вратарь Тибо Куртуа и полузащитники Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга и Винисиус Жуниор.

2 января у мадридского клуба должен пройти матч с «Хетафе» на выезде.