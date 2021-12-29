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Четыре игрока «Реала» сдали положительные тесты на коронавирус

18:30
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«Реал» рассказал о новых случаях заражения коронавирусом в команде.

Положительные тесты сдали вратарь Тибо Куртуа и полузащитники Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга и Винисиус Жуниор.

2 января у мадридского клуба должен пройти матч с «Хетафе» на выезде.

Дополнительная информация:

https://www.realmadrid.com/noticias/2021/12/29/comunicado-oficial

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Анна Горшкова все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное