Четыре игрока «Реала» сдали положительные тесты на коронавирус
18:30
«Реал» рассказал о новых случаях заражения коронавирусом в команде.
Положительные тесты сдали вратарь Тибо Куртуа и полузащитники Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга и Винисиус Жуниор.
2 января у мадридского клуба должен пройти матч с «Хетафе» на выезде.
Дополнительная информация:
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/12/29/comunicado-oficial
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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