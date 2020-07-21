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Четыре игрока покидают «Эспаньол» после вылета

15:18
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«Эспаньол» покинут четыре футболиста, заявил и. о. главного тренера команды Франсиско Руфете. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Сообщается, что уйдут из команды защитник Налду, полузащитник Андер Итурраспе, нападающие Хонатан Кальери и Факундо Феррейра.

Каталонский клуб по итогам сезона вылетел в сегунду. Команда заняла последнее, 20-е место в ла лиге, набрав 25 очков.

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