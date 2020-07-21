Четыре игрока покидают «Эспаньол» после вылета

«Эспаньол» покинут четыре футболиста, заявил и. о. главного тренера команды Франсиско Руфете. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

?? Rufete: «Iturraspe, Naldo, Ferreyra y Calleri no contin?an. Bernardo es un jugador con el que estamos hablando por su situaci?n» #RCDE pic.twitter.com/dGDhXILsmL — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) July 21, 2020

Сообщается, что уйдут из команды защитник Налду, полузащитник Андер Итурраспе, нападающие Хонатан Кальери и Факундо Феррейра.

Каталонский клуб по итогам сезона вылетел в сегунду. Команда заняла последнее, 20-е место в ла лиге, набрав 25 очков.