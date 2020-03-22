Четыре игрока «Эспаньола», у которых нашли коронавирус, выписаны из больницы

Четыре футболиста «Эспаньола», сдавшие положительные тесты на коронавирус, выписаны из больницы, сообщает Marca. Теперь игроки пройдут обязательный 15-дневный карантин.

Ранее стало известно, что в «Эспаньоле» зафиксировано шесть случаев заражения. Имена заболевших не называются. Клуб отменил все тренировки до 28 марта.

По последним данным коронавирусом заболело более 308 тысяч человек, из них выздоровело порядка 95 тысяч, умерло 13 тысяч. В России официально выявлено 306 случаев заболевания и 1 смерть.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется