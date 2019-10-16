Четвертое предупреждение Каземиру отменено, ему не угрожает пропуск эль-класико из-за перебора карточек

Желтая карточка полузащитника «Реала» Каземиру в матче чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:2) отменена, сообщает Marca. Теперь у него не четыре желтые карточки за сезон, а три. Таким образом, ему больше не угрожает пропуск матча с «Барселоной» из-за перебора желтых карточек. Он может пропустить игру только в случае травмы или получения красной карточки.

19 октября «Реал» в чемпионате Испании сыграет с «Мальоркой». Матч с «Барселоной» запланирован на 26 октября. Ранее стало известно, что ла лига просит перенести эту игру из столицы Каталонии в Мадрид в связи с политической ситуацией.

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