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Новости   //    Футбол   //    Испания

Черышева заметили на улице после введения карантина

17:44

Пользователь Twitter Joseborras4 заметил на улице российского футболиста «Валенсии» Дениса Черышева. В испанских городах введен карантин из-за эпидемии коронавируса. Власти некоторых регионов даже штрафуют за беспричинный выход на улицу.

В «Валенсии» выявлено уже пять случаев заражения коронавирусом, Черышев в их число не входит.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания.

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