Черышева заметили на улице после введения карантина

Пользователь Twitter Joseborras4 заметил на улице российского футболиста «Валенсии» Дениса Черышева. В испанских городах введен карантин из-за эпидемии коронавируса. Власти некоторых регионов даже штрафуют за беспричинный выход на улицу.

В «Валенсии» выявлено уже пять случаев заражения коронавирусом, Черышев в их число не входит.

A tu puta casa Cheryshev!!! pic.twitter.com/nfdmfRzM7F — Jose Borr?s (@joseborras4) March 15, 2020

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания.