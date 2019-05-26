Черышев выиграл первый внутрииспанский трофей в карьере

"Валенсия" обыграла "Барселону" (2:1) в финале Кубка Испании. Российский полузащитник команды Денис Черышев не сыграл из-за травмы, но стал обладателем трофея.

Для 28-летнего россиянина это первый внутрииспанский трофей в карьере. Ранее он стал победителем Лиги Европы в составе "Севильи" и Лиги чемпионов - в составе "Реала".

Российский футболист в текущем сезоне провел 41 матч за "Валенсию", забил четыре мяч и сделал пять результативных передач.

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