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Черышев включен в заявку на матч с «Хетафе»

14:14
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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев включен в число футболистов, которые готовятся к предстоящему матчу чемпионата Испании. В рамках 8-го тура «летучие мыши» сыграют с «Хетафе».

В нынешнем сезоне россиянин провел только два матча в ла лиге, отметившись одной голевой передачей.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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