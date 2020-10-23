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Черышев включен в число запасных «Валенсии» на матч с «Эльче»

21:03
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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев попал в число запасных на матч 7-го тура чемпионата Испании против «Эльче».

Команды проведут встречу 23 октября. Начало матча — в 22.00 (мск).

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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