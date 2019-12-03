Черышев вернулся в общую группу «Валенсии»
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев возобновил тренировки в общей группе игроков команды, информирует пресс-служба «летучих мышей». 5 ноября 28-летний хавбек получил мышечное повреждение в игре с «Лиллем» (4:1) в матче отборочного турнира Лиги чемпионов.
Вместе с Денисом в тренировочных занятиях принял участие Муктар Диакаби.
Черышев пропустил матчи отбора к чемпионату Европы-2020 с Бельгией (1:4) и Сан-Марино (5:0).
В текущем сезоне футболист провел 12 матчей за «Валенсию», забил два гола и отдал одну голевую передачу. На его счету три игры за сборную России, два забитых мяча и две результативные передачи.
? @Cheryshev ? @Diakhaby5 vuelven a entrenar con el grupo ??— Valencia CF ?? (@valenciacf) December 3, 2019
Cada vez queda menos ?? #AmuntValencia ? pic.twitter.com/gRG2N41neO
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