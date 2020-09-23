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Черышев вернулся к работе в общей группе перед матчем «Валенсии» с «Уэской»

16:33
Тренировка &quot;Валенсии&quot;. Фото ФК "Валенсия".
Тренировка &quot;Валенсии&quot;. Фото ФК "Валенсия".
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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вернулся в общую группу, информирует официальный сайт испанского клуба.

Также вернулись к работе без ограничений форвард Кевин Гамейро и голкипер Яспер Силлессен. Защитник Эльяким Мангала тренировался индивидуально, его возвращение в общую группу произойдет позже.

«Валенсии» предстоит сыграть дома с «Уэской» в третьем туре ла лиги. Матч состоится 26 сентября. Начало в 17.00 по московскому времени.

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