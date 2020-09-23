Черышев вернулся к работе в общей группе перед матчем «Валенсии» с «Уэской»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вернулся в общую группу, информирует официальный сайт испанского клуба.

Также вернулись к работе без ограничений форвард Кевин Гамейро и голкипер Яспер Силлессен. Защитник Эльяким Мангала тренировался индивидуально, его возвращение в общую группу произойдет позже.

«Валенсии» предстоит сыграть дома с «Уэской» в третьем туре ла лиги. Матч состоится 26 сентября. Начало в 17.00 по московскому времени.