Черышев в заявке «Валенсии» на матч с «Атлетико»

«Валенсия» в своем Twitter опубликовала заявку на матч 24-го тура чемпионата России против «Атлетико». В нее попал российский полузащитник Денис Черышев.

Ранее сообщалось, что россиянин восстановился после травмы и сможет сыграть. В то же время в заявке нет другого полузащитника Франсиса Коклена, который получил повреждение.

Матч «Валенсия» — «Атлетико» состоится 14 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.