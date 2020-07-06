Стала известна заявка «Валенсии» на матч 35-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида», сообщает пресс-служба «летучих мышей». Российский нападающий Денис Черышев вошел в список из 23 игроков, которые смогут принять участие в предстоящей встрече.

Матч «Валенсия» — «Вальядолид» пройдет 7 июля в Валенсии на стадионе «Месталья».

Полностью заявка «Валенсии» выглядит следующим образом:

вратари — Доменеч, Силлессен;

защитники — Коста, Мангала, Паулиста, Диакаби, Васс, Флоренци, Гильямон, Герреро, Коррейа;

полузащитники — Кондогбья, Солер, Парехо, Кан Ин, Коклен, Ферран;

нападающие — Черышев, Гедеш, Гамейро, Ману Вальехо, Гомес, Собрино.

«Валенсия» занимает 9-е место в турнирной таблице ла лиги с 47 очками. «Вальядолид» — 39 баллов и 13-я строчка.