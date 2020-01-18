Черышев в заявке «Валенсии» на матч против «Мальорки»
15:26
Стала известная заявка «Валенсии» на матч 20-го тура чемпионата Испании против «Мальорки», сообщает пресс-служба «летучих мышей». Встреча пройдет 19 января, начало — в 14.00 (мск).
В список из 18 игроков попал российский полузащитник Денис Черышев.
Полностью заявка «Валенсии» выглядит следующим образом:
вратари — Доменеч, Силлессен;
защитники — Паулиста, Мангала, Гайя, Диакаби, Коста, Васс;
полузащитники — Парехо, Коклен, Ферран, Кондогбья, Солер, Черышев, Кан Ин;
нападающие — Гамейро, Гомез, Собрино.
? SQUAD LIST ? #MallorcaValencia ?? pic.twitter.com/0F3K0bpnY4— Valencia CF English ?? (@valenciacf_en) January 18, 2020
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