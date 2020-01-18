Черышев в заявке «Валенсии» на матч против «Мальорки»

Стала известная заявка «Валенсии» на матч 20-го тура чемпионата Испании против «Мальорки», сообщает пресс-служба «летучих мышей». Встреча пройдет 19 января, начало — в 14.00 (мск).

В список из 18 игроков попал российский полузащитник Денис Черышев.

Полностью заявка «Валенсии» выглядит следующим образом:

вратари — Доменеч, Силлессен;

защитники — Паулиста, Мангала, Гайя, Диакаби, Коста, Васс;

полузащитники — Парехо, Коклен, Ферран, Кондогбья, Солер, Черышев, Кан Ин;

нападающие — Гамейро, Гомез, Собрино.