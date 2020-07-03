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Черышев в заявке «Валенсии» на матч против «Гранады»

3 июля 2020, 22:31
Денис Черышев. Фото Reuters
Денис Черышев. Фото Reuters
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«Валенсия» назвала заявку на матч 34-го тура чемпионата Испании против «Гранады». В нее попал российский полузащитник команды Денис Черышев.

Матч «Гранада» — «Валенсия» состоится 4 июля и начнется в 23.00 по московскому времени. Обе команды имеют в активе по 46 очков и делят 9-10 места.

Гранада — Валенсия

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