Черышев в заявке «Валенсии» на матч против «Гранады»

«Валенсия» назвала заявку на матч 34-го тура чемпионата Испании против «Гранады». В нее попал российский полузащитник команды Денис Черышев.

Матч «Гранада» — «Валенсия» состоится 4 июля и начнется в 23.00 по московскому времени. Обе команды имеют в активе по 46 очков и делят 9-10 места.