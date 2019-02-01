20:34 | Футбол — Испания

Черышев в заявке "Валенсии" на игру с "Барселоной"

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Официальный Твиттер "Валенсии" опубликовал заявку на матч 22-го тура чемпионата Испании против "Барселоны".

Список игроков выглядит следующим образом:

Вратари – Нету, Доменеч;

защитники – Гарай, Паулиста, Пиччини, Лато, Ронкалья;

полузащитники – Васс, Кокелен, Кондогбья, Солер, Парехо, Кан Ин;

нападающие – Ферран, Черышев, Мина, Родриго, Гамейро.

"Барселона" – "Валенсия": чемпионат Испании, онлайн-трансляция, 2 февраля, начало – в 20.30 (мск).

Барселона - Валенсия

 

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