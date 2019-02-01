Черышев в заявке "Валенсии" на игру с "Барселоной"

Официальный Твиттер "Валенсии" опубликовал заявку на матч 22-го тура чемпионата Испании против "Барселоны".
Список игроков выглядит следующим образом:
Вратари – Нету, Доменеч;
защитники – Гарай, Паулиста, Пиччини, Лато, Ронкалья;
полузащитники – Васс, Кокелен, Кондогбья, Солер, Парехо, Кан Ин;
нападающие – Ферран, Черышев, Мина, Родриго, Гамейро.
"Барселона" – "Валенсия": чемпионат Испании, онлайн-трансляция, 2 февраля, начало – в 20.30 (мск).
🔥 CONVOCATORIA del @valenciacf para el #BarçaValencia ⚽️🦇@LaLiga 🔝#AmuntValencia pic.twitter.com/q4mFoSsIv2– Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 1 февраля 2019 г.
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