Черышев в стартовом составе «Валенсии» на матч с «Атлетико»

Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура испанской ла лиги между «Атлетико» и «Валенсией». В стартовом составе гостей сыграет российский полузащитник Денис Черышев.

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич, Хименес, Эрмосо, Лемар, Коке, Льоренте, Карраско, Суарес, Жоау Феликс.

«Валенсия»: Доменек, Тьерри Коррейя, Габриэл, Диакаби, Гайя, Юнус Муса, Карлос Солер, Рачич, Черышев, Макси Гомес, Ману Вальехо.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.