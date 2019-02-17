Черышев - в старте "Валенсии" на матч с "Эспаньолом"

"Валенсия" объявила состав на матч 24-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола". Российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев начнет встречу с первых минут.

Состав "Валенсии": Нету - Васс, Гарай, Ронкалья, Гайя - Ферран, Коклен, Парехо, Черышев - Гамейро, Собрино.

"Валенсия" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 31 очко.

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