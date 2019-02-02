Черышев - в старте "Валенсии" на матч с "Барселоной"

"Валенсия" и "Барселона" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата Испании. С первых минут встречу начнет российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев, а также форвард сине-гранатовых Лионель Месси.

Состав "Валенсии": Нету - Пиччини, Гарай, Паулиста, Лато - Васс, Коклен, Парехо, Черышев - Родриго, Гамейро.

Состав "Барселоны": Тер Штеген - Роберто, Фермален, Пике, Семеду - Видаль, Ракитич, Аленья - Коутинью, Суарес, Месси.

"Барселона" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков. "Валенсия" с 29 баллами располагается на 7-й строчке.

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