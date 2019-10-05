«Валенсия» объявила состав на матч 8-го тура чемпионата Испании против «Алавеса». С первых минут встречу начнет российский нападающий «летучих мышей» Денис Черышев.

Состав «Валенсии»: Силлессен, Коста, Паулиста, Гарай, Васс, Черышев, Коклен, Парехо, Родриго, Ферран, Гомес.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр