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Черышев — в старте «Валенсии» на матч с «Алавесом»

19:08
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«Валенсия» объявила состав на матч 8-го тура чемпионата Испании против «Алавеса». С первых минут встречу начнет российский нападающий «летучих мышей» Денис Черышев.

Состав «Валенсии»: Силлессен, Коста, Паулиста, Гарай, Васс, Черышев, Коклен, Парехо, Родриго, Ферран, Гомес.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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