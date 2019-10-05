Черышев — в старте «Валенсии» на матч с «Алавесом»
19:08
«Валенсия» объявила состав на матч 8-го тура чемпионата Испании против «Алавеса». С первых минут встречу начнет российский нападающий «летучих мышей» Денис Черышев.
Состав «Валенсии»: Силлессен, Коста, Паулиста, Гарай, Васс, Черышев, Коклен, Парехо, Родриго, Ферран, Гомес.
Este es nuestro XI INICIAL #ValenciaAlav?s— Valencia CF ?? (@valenciacf) October 5, 2019
???#AmuntValencia pic.twitter.com/36vbnd9H3c
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