Черышев в день рождения у рождественской елки. Его поздравил Игнатьев
10:16
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев в своем официальном Instagram в день рождения опубликовал фотографию у рождественской елки. Сегодня, 26 декабря, ему исполняется 29 лет.
— Всем спасибо за поздравления, дальше лучше, — написал Черышев.
Примечательно, что футболиста поспешил поздравить полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев. — Поздравляю Черыш,здоровья и много красивых голов, — написал Игнатьев.
— С твоих подач, — ответил Черышев.
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