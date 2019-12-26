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Черышев в день рождения у рождественской елки. Его поздравил Игнатьев

10:16
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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев в своем официальном Instagram в день рождения опубликовал фотографию у рождественской елки. Сегодня, 26 декабря, ему исполняется 29 лет.

— Всем спасибо за поздравления, дальше лучше, — написал Черышев.

Примечательно, что футболиста поспешил поздравить полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев. — Поздравляю Черыш,здоровья и много красивых голов, — написал Игнатьев.

— С твоих подач, — ответил Черышев.

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