Черышев уже тренируется с "Валенсией", хотя о его переходе официально еще не объявлялось

Полузащитник сборной России Денис Черышев уже участвует в предсезонной подготовке "Валенсии", хотя официально еще не является игроком клуба, cообщает As.

Ранее сообщалось, что "Валенсия" достигла первоначальной договоренности о трансфере российского нападающего. При этом уточнялось, что о переходе 28-летнего россиянина будет объявлено после подписания соответствующих документов.

В прошедшем сезоне Черышев выступал за "Валенсию" на правах аренды. Провел за команду 41 матч, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 6 миллионов евро.

Нападающий получил травму колена 21 апреля в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (2:1), но уже близок к возвращению в строй.