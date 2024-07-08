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Черышев-старший назвал лучшую тройку полузащитников за всю историю мирового футбола

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» назвал свою лучшую тройку полузащитников в истории футбола.

По версии британского издания FourFourTwo, экс-игроки «Барселоны» Хави, Иньеста и Серхио Бускетс признаны лучшей связкой в центре поля в истории мирового футбола.

«Кстати, никогда не думал об этом — они играли и играли. Я, кстати, захватил Иньесту и Хави, когда они еще играли за вторую команду. Если так брать, то мы всегда выделяем одного футболиста. Например: Каземиро, Модрич или Кросс. Но вот если выбирать именно тройку, то я думаю, что Хави, Иньеста и Бускетс — лучшие. Великолепный разрушитель Бускетс, очень грамотный созидатель в начале атак, который хорошо играет в обороне. Ну и, естественно, два мозга команды, где один распасовщик, который мог отдать передачу в любую точку поля. Плюс мобильность и атакующие действия Иньесты. Я думаю, что эта тройка действительно лучшая», — сказал Черышев «СЭ».

Второе место в рейтинге FourFourTwo заняли Хаби Алонсо, Серджи Бускетс и Хави, игравшие вместе в сборной Испании. На третьей строчке оказались футболисты «Манчестер Сити» Кевин де Брейне, Фернандиньо и Давид Сильва.

Александр Абустин

Андрес Иньеста
Денис Черышев
Серхио Бускетс
Хави Эрнандес (Хави)
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