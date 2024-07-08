Черышев-старший назвал лучшую тройку полузащитников за всю историю мирового футбола
Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» назвал свою лучшую тройку полузащитников в истории футбола.
По версии британского издания FourFourTwo, экс-игроки «Барселоны» Хави, Иньеста и Серхио Бускетс признаны лучшей связкой в центре поля в истории мирового футбола.
«Кстати, никогда не думал об этом — они играли и играли. Я, кстати, захватил Иньесту и Хави, когда они еще играли за вторую команду. Если так брать, то мы всегда выделяем одного футболиста. Например: Каземиро, Модрич или Кросс. Но вот если выбирать именно тройку, то я думаю, что Хави, Иньеста и Бускетс — лучшие. Великолепный разрушитель Бускетс, очень грамотный созидатель в начале атак, который хорошо играет в обороне. Ну и, естественно, два мозга команды, где один распасовщик, который мог отдать передачу в любую точку поля. Плюс мобильность и атакующие действия Иньесты. Я думаю, что эта тройка действительно лучшая», — сказал Черышев «СЭ».
Второе место в рейтинге FourFourTwo заняли Хаби Алонсо, Серджи Бускетс и Хави, игравшие вместе в сборной Испании. На третьей строчке оказались футболисты «Манчестер Сити» Кевин де Брейне, Фернандиньо и Давид Сильва.
Александр Абустин
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1
|Реал
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2
|Барселона
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3
|Жирона
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4
|Атлетико
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5
|Атлетик
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|0-0
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Бетис
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8
|Вильярреал
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9
|Валенсия
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|0-0
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10
|Алавес
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|0-0
|0
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11
|Осасуна
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|0-0
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12
|Хетафе
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|0-0
|0
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13
|Сельта
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|0
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|0-0
|0
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14
|Севилья
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|0-0
|0
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15
|Мальорка
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|0-0
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16
|Лас-Пальмас
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|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
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|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|0
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|0-0
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20
|Эспаньол
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|18.08
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Атлетик – Хетафе
|- : -
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Бетис – Жирона
|- : -
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Мальорка – Реал
|- : -
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
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Вильярреал – Атлетико
|- : -
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Валенсия – Барселона
|- : -
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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Сельта – Алавес
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Осасуна – Леганес
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Вальядолид – Эспаньол
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