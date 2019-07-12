Черышев стал игроком "Валенсии". Отступные - 80 миллионов

Полузащитник сборной России Денис Черышев стал игроком "Валенсии", информирует пресс-служба клуба. Контракт с 28-летним футболистом рассчитан до 2022 года. В соглашении прописана сумма отступных, которая составляет 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Валенсия" достигла первоначальной договоренности о трансфере игрока из "Вильярреала". При этом уточнялось, что о переходе россиянина будет объявлено после подписания соответствующих документов.

В прошедшем сезоне Черышев выступал за "Валенсию" на правах аренды. Провел за команду 41 матч, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 6 миллионов евро. Нападающий получил травму колена 21 апреля в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (2:1), но уже близок к возвращению в строй.

Черышев играл за детские команды "Реала" с 2002 года. Футболист прошел все ступени юношеских команд и принял участие в нескольких матчах основы. Вместе с "Севильей" стал победителем Лиги Европы в сезоне 2013/14.