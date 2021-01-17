Черышев пропустит кубковый матч «Валенсии» против «Алькоркона»

«Валенсия» проведет матч Кубка Испании против «Алькоркона». Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев не попал в заявку на матч.

Ранее Хинес Карвахаль, агент российского нападающего «Валенсии» Дениса Черышева, прокомментировал слухи вокруг будущего своего клиента.

30-летний Черышев в нынешнем сезоне чемпионата Испании провел 11 матчей и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.