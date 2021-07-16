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Черышев представил домашний комплект формы «Валенсии» на сезон-2021/22

13:50
Домашний комплект формы «Валенсии» в сезоне-2021/22. Фото ФК «Валенсия»
Домашний комплект формы «Валенсии» в сезоне-2021/22. Фото ФК «Валенсия»
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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев опубликовал в Instagram фотографию в новом комплекте формы на сезон-2021/22.

Футболка выполнена в белом цвете с черными рукавами.

Публикация от Denis Cheryshev (@cheryshev90)

«Валенсия» по итогам сезона-2020/21 заняла 13-е место в чемпионате Испании и не пробилась в еврокубки. Черышев в минувшем сезоне провел 22 матча, которых отметился 3 результативными передачами.

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Сергей Разин все материалы автора

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