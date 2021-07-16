Черышев представил домашний комплект формы «Валенсии» на сезон-2021/22

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев опубликовал в Instagram фотографию в новом комплекте формы на сезон-2021/22.

Футболка выполнена в белом цвете с черными рукавами.

«Валенсия» по итогам сезона-2020/21 заняла 13-е место в чемпионате Испании и не пробилась в еврокубки. Черышев в минувшем сезоне провел 22 матча, которых отметился 3 результативными передачами.